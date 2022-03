A fuoco villetta a Piediluco, nessun ferito

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Un incendio, divampato poco prima delle 9 di martedì, ha distrutto un'abitazione in località Mazzelvetta, nella zona di Piediluco, a Terni. Secondo quanto si è appreso, nessuno è rimasto ferito o ustionato. Quando è scoppiato l'incendio, l'abitazione - probabilmente una seconda casa - sarebbe stata vuota.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, con quattro mezzi e dieci uomini.

Secondo quanto si apprende, le fiamme si sono velocemente propagate ai piani più alti della villetta, realizzati in legno, distruggendoli completamente. Rimasto in piedi solo il piano terra dell'edificio, in muratura, che ha comunque riportato danni molto seri. Dopo aver confinato le fiamme, i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di raffreddamento dell'area. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).