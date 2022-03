Umbria Jazz 22, i primi nomi dell'arena Santa Giuliana

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Saranno Joss Stone e i Funk Off con Mark Lettieri a inaugurare il prossimo 8 luglio i concerti di Umbria Jazz 22 all'Arena Santa Giuliana. Joss Stone fece il suo esordio ad appena 15 anni e da allora ha collezionato Grammy e Brit Awards, con sette album in sedici anni. L'ultimo suo lavoro è "Never Forget My Love", uscito il mese scorso, realizzato in collaborazione con Dave Stewart degli Eurythmics.

Prima di lei on stage i Funk Off con Mark Lettieri, uno dei chitarristi di Snarky Puppy e autore a suo nome di sei dischi, l'ultimo dei quali ha ricevuto una nomination ai Grammy.

Il 10 luglio sarà la volta del duo composto da Richard Galliano ed Egberto Gismonti: virtuoso della fisarmonica il primo, maestro della chitarra e del pianoforte il secondo. Il loro è un incontro senza precedenti che mette uno a fianco all'altro due colossi della musica improvvisata. A dividere la serata con i due sarà l'energia e il ritmo di Cimafunk, rapper e soulman cubano. L'11 luglio farà il suo esordio a UJ quello che molti hanno definito il futuro del blues: Kingfish, soprannome di Christone Ingram, definito da Rolling Stone il più eccitante giovane chitarrista da anni. Nella stessa serata Jamie Cullum, una star la cui popolarità trasversale va oltre i generi codificati.

Il 15 e il 16 sarà infine la volta di due grandissimi nomi: Diana Krall e Tom Jones. Diana Krall è la sola jazz singer a poter vantare otto album che hanno debuttato in cima alla classifica di Billboard riservata agli album di jazz. Ad ora, i suoi dischi hanno vinto due Grammy, dieci Juno Awards e nove Dischi d'Oro, tre di Platino e sette Multiplatino. Tom Jones è semplicemente - sottolinea UJ - una delle più belle voci della musica popolare dell'ultimo mezzo secolo. I biglietti saranno disponibili online su www.umbriajazz.com da mercoledì 16 ore 11. (ANSA).