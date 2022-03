Tesei, 'importante incontro' con presidente Toscana Giani

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - "Quello di oggi è un incontro sicuramente molto importante sia sul piano delle infrastrutture ma anche su quello dello sviluppo economico dei nostri territori, molto simili e molto vicini": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ai microfoni dei giornalisti, subito dopo aver accolto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, arrivato a Perugia per un incontro.

"Con Eugenio - ha affermato Tesei - siamo spessissimo d'accordo anche all'interno della Conferenza delle Regioni e siamo assolutamente consapevoli che dobbiamo portare avanti una battaglia che è fondamentale per l'Italia centrale, rivendicando le nostre situazioni e le nostre posizioni".

E per Tesei, "se si parla proprio attraverso lo strumento del Pnrr di equilibri territoriali, siamo assolutamente convinti che non si può parlare solo di Nord e Sud ma anche dell'Italia centrale che svolge un ruolo fondamentale perché è la cerniera di questo Paese".

E su questo, come ha ricordato Tesei, Umbria e Toscana hanno iniziato a lavorare insieme, "perché io credo - ha aggiunto - che dialogare nell'interesse delle rispettive comunità significa fare squadra e noi oggi già con questo incontro lo stiamo dimostrando".

"Ed allargare poi queste sinergie con le altre Regioni dell'Italia centrale, come stiamo facendo, sarà sicuramente importante - ha concluso Tesei - per fare questo salto di qualità sia sulle infrastrutture che sullo sviluppo economico delle nostre regioni". (ANSA).