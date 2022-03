Richieste passaporto esclusivamente online a questura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Dal prossimo 21 marzo, allo scopo di agevolare l'utenza ed evitare assembramenti, la richiesta di passaporto alla questura di Perugia dovrà essere fatta esclusivamente online accedendo ad "Agenda passaporto", il servizio realizzato dalla polizia di Stato.

La domanda dovrà essere inoltrata direttamente dal sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Il sistema consente di scegliere, il giorno e l'ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie per il rilascio del passaporto biometrico obbligatorio dal maggio scorso.

Una volta conclusa l'operazione di inserimento dei dati, il programma consente sia di specificare eventuali urgenze nell'avere il documento d'espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l'indicazione della documentazione da presentare.

È stata inoltre attivata una linea telefonica dedicata alle richieste di informazioni. Per tutte le indicazioni e per approfondimenti è possibile consultare il sito internet ufficiale della questura al seguente indirizzo: Polizia di Stato - Questure sul web - Perugia (ANSA).