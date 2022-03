Prosegue l'aumento dei positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Prosegue l'aumento degli attualmente positivi in Umbria, dove nelle ultime 24 ore sono aumentati di undici unità anche i ricoveri nei reparti ordinari.

Sono al momento 15.431 i positivi, con un aumento del 2,5 per cento nell'ultimo giorno.

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 14 marzo, i nuovi casi sono 795, emersi dall'analisi di 3.212 test antigenici e 609 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale che sale al 20,8 per cento (era 19 per cento ieri e 15,6 per cento lunedì scorso).

I guariti sono 410 e si registrano altri due decessi, 1.762 i n tutto dall'inizio della pandemia. In aumento, come detto, i ricoveri ordinari, 171 (più 6,9 per cento), cinque dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. (ANSA).