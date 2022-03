Progetti comuni per lo sviluppo, incontro Tesei-Giani

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Un incontro che è stato giudicato "proficuo", al quale ne seguiranno altri, e che porterà alla stesura e alla firma di un Protocollo con al centro, in via prioritaria, il tema delle infrastrutture, per un lavoro comune delle due Regioni, Umbria e Toscana, anche su sviluppo economico, integrazione dell'offerta turistico/culturale, sanità.

Per definire le tematiche ed esigenze emerse quest'oggi durante l'incontro a Perugia, i due presidenti, Donatella Tesei ed Eugenio Giani, chiederanno inoltre un incontro a breve con il ministro Enrico Giovannini.

Tesei e Giani hanno così discusso su una serie di progetti che vedono coinvolte le due Regioni e che hanno come scopo lo sviluppo dei territori del Centro Italia. Durante l'appuntamento a Palazzo Donini - a cui erano presenti anche i due assessori alle Infrastrutture, Enrico Melasecche per l'Umbria e Stefano Baccelli per la Toscana - si è convenuto che proprio le esigenze infrastrutturali rappresentano il presupposto di base per lo sviluppo delle due regioni e dell'intera Italia centrale.

Tra queste, grande attenzione per la E78, coinvolgendo la Regione Marche e avviando l'interlocuzione con Anas "per trovare una soluzione rapida e efficiente a tema del suo completamento".

Ed anche per la nuova stazione dell'Alta Velocità "Media Etruria", che Umbria e Toscana chiederanno al Governo di realizzare e per la cui localizzazione ci si affiderà ad una specifica commissione governativa "per individuare la migliore soluzione tecnica, infrastrutturale e ambientale da discutere poi con tutti gli attori coinvolti nel progetto".

Progetto che, spiega in una nota la Regione Umbria, "dovrà realizzarsi in coerenza con l'obiettivo che vede il collegamento tra Roma e Milano in meno di tre ore e con l'indispensabile piano di velocizzazione della linea ferroviaria Foligno, Perugia, Terontola". (ANSA).