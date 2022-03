La supplica a Santa Rita per la pace, composta da mons. Boccardo

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 14 MAR - "Per l'Ucraina aggredita e umiliata, per la nostra Europa e per il mondo intero domanda con noi al Signore Gesù, principe della pace, giorni di pace": con queste parole, domenica 13 marzo, l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, si è rivolto a Santa Rita nella supplica da lui appositamente composta per chiedere "a colei che è stata donna di riconciliazione" di intercedere per la pace in Ucraina.

Prima della celebrazione eucaristica nella Basilica di Cascia, il presule si è recato a salutare i dieci ucraini - due famiglie, tra cui un neonato e una donna incinta - accolti venerdì scorso dalle monache agostiniane.

"Siamo qui - ha poi detto il vescovo nell'omelia - per chiedere l'aiuto di Santa Rita e per dire con forza che le nostre armi per fermare il male e la violenza sono la preghiera e la solidarietà. Preghiamo anche per coloro che fanno della violenza la loro forza: che il Signore, per intercessione di Santa Rita, gli faccia comprendere che la forza della ragione deve sempre avere la meglio".

Al termine della messa, prima della benedizione, l'arcivescovo, i concelebranti e il sindaco si sono recati dinanzi l'urna di Santa Rita per la supplica composta da mons.

Boccardo: "La tua preghiera - è uno dei passaggi - ottenga al nostro Continente uomini di mente illuminata e cuore magnanimo che, rinunziando ad ogni ambiziosa ricerca di prestigio e di potere, sappiano governare con vera sapienza i popoli loro affidati". (ANSA).