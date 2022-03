Focolaio Covid in Residenza protetta Balducci di Umbertide

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 14 MAR - Focolaio Covid nella Residenza protetta Istituti riuniti di beneficenza "Balducci" di Umbertide, dove sono stati riscontrati dodici positivi, tra gli ospiti e il personale, tutti asintomatici, tranne un'anziana, ricoverata in ospedale.

Lo ha reso noto il direttore sanitario, Carlo Porrozzi.

Nella tarda serata di domenica, a seguito della positività di una paziente, riscontrata all'ospedale di Città di Castello, dove la signora era arrivata in regime di urgenza per febbre e problemi respiratori, sono stati eseguiti dal personale in turno tamponi rapidi antigenici agli altri 32 ospiti della struttura, riscontrando sei positivi, tutti attualmente asintomatici.

Oggi, lunedì 14, sono stati eseguiti 31 tamponi antigenici rapidi a tutto il personale, dai quali sono emerse cinque positività tra gli operatori. Anche questi ultimi stanno tutti bene.

Sono state attuate tutte le procedure previste per il contenimento del contagio. Il direttore sanitario ricorda inoltre che il 9 marzo scorso, come da protocollo di screening, erano stati eseguiti agli ospiti della struttura e agli operatori tamponi antigenici rapidi, che erano risultati tutti negativi. (ANSA).