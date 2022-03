Verini, urgenti interventi per drammatica crisi famiglie

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - "Diventano ogni giorno che passa sempre più necessari e urgenti interventi nazionali, europei e anche regionali per fronteggiare la drammatica crisi che famiglie, imprese industriali, agricole, artigianali e commerciali stanno vivendo. La crisi energetica è aggravata dalla situazione di guerra scatenata ferocemente da Putin, ma anche da speculazioni di mercato. Anche in Umbria": a sottolinearlo è l'on. Walter Verini, Pd. "Intere filiere sono paralizzate" sostiene il parlamentare umbro.

"Il settore dei trasporti non può lavorare in perdita" sostiene ancora Verini in una nota. "Solo in questi ultimi giorni - prosegue - abbiamo avuto qui nella nostra regione incontri e contatti con produttori agricoli, imprese del settore della ceramica e dell'artigianato. Molte di queste hanno deciso di sospendere la produzione, di non seminare, per non lavorare rimettendo cifre insostenibili. E tante famiglie, già colpite dalla crisi e dagli effetti della pandemia, sono davvero sull'orlo della disperazione. Non c'è tempo da perdere".

"Come Pd - annuncia ancora Verini - sosterremo in Parlamento le iniziative del Governo, ma chiediamo all'Esecutivo stesso interventi urgentissimi, oltre quelli già fatti ma che non sono sufficienti. Interventi per abbassare il costo dell'energia e frenare l'inflazione, colpire le speculazioni, rimborsare gli aumenti delle bollette, riportare i costi dei carburanti a livelli sostenibili, sostenere il trasporto, evitare blocchi nelle produzioni e nelle forniture. E si muova anche la Regione facendo la sua parte sul versante fiscale e di sostegno, verso famiglie e imprese e chiedendo alla Conferenza delle Regioni un intervento congiunto in queste direzioni". (ANSA).