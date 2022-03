In Umbria crescono attuali positivi e ricoverati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - Crescono del 6.4 per cento rispetto a venerdì gli attualmente positivi al Covid in Umbria che tornano a superare i 14 mila. Sono infatti 14.335 al 12 marzo, 865 in più, in base a quanto riporta il sito della Regione. I nuovi casi sono stati 1.714.

In crescita per il secondo giorno anche i ricoverati in ospedale, 159, sette in più, cinque dei quali, due in più, nelle terapie intensive.

I tamponi analizzati sono stati 2.242 e 7.352 i test antigenici, per un tasso di positività del 17,86 per cento (era 18,6 il giorno precedente).

Accertati anche 848 guariti e un nuovo morto. (ANSA).