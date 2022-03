Impegno Fondazione Cassa Risparmio Perugia per Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia partecipa all'iniziativa decisa dal Consiglio di Acri, l'associazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di risparmio italiane, che ha destinato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il sostegno umanitario alla popolazione ucraina.

Le risorse, a valere sul Fondo nazionale iniziative comuni, costituito per rispondere alle emergenze, andranno a sostenere l'attività di alcune Ong che si sono già mobilitate per i profughi.

"Non avremmo mai pensato di vedere nuovamente la guerra nel cuore dell'Europa", ha detto Francesco Profumo, Presidente Acri, ribadendo il "profondo sdegno per la brutale aggressione russa, e con l'auspicio che si riprenda prestissimo la strada del dialogo e del confronto civile.

"Stiamo assistendo ad uno scenario drammatico - ha quindi sottolineato la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo - che suscita in tutti noi dolore e partecipazione. Il contributo di Acri, e quindi delle Fondazioni di origine bancaria, a sostegno delle tante persone costrette ad abbandonare le proprie case, soprattutto donne e bambini, è un segnale della nostra vicinanza, in linea con i valori di pace e di solidarietà che da sempre ispirano la nostra attività". (ANSA).