Ingente quantità materiale raccolta a Deruta per Ucraina

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 11 MAR - Continua la raccolta, a Deruta, di generi di prima necessità per la popolazione ucraina.

Tantissimo il materiale già donato. "Segno - affermano il sindaco, Michele Toniaccini e il vicesindaco, con delega alla Protezione civile, Giacomo Marinacci - di una comunità attenta ai bisogni degli altri, generosa, solidale, come ha già ampiamente dimostrato anche in occasione della pandemia".

"Un ringraziamento - annunciano ancora Toniaccini e Marinacci in una nota - alla Rosa dell'Umbria, ai privati, ai tanti volontari e alle associazioni che si stanno prodigando per questo popolo. Un ringraziamento anche alla Cri Comitato Deruta-Torgiano per l'attività che anche loro stanno portando avanti a favore di questa popolazione dilaniata dalla guerra".

Il Comune di Deruta, insieme all'associazione La Rosa dell'Umbria, ha organizzato l'operazione di raccolta di generi di prima necessità e dopo i primi carichi, la prossima settimana partirà un nuovo tir con i beni donati anche dai derutesi. Nel frattempo, parte di quanto sarà raccolto andrà ai profughi in arrivo nelle nostre città. (ANSA).