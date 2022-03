In Umbria in rialzo nuovi casi e ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Continuano a crescere quasi tutti gli indicatori della diffusione del Covid in Umbria. Secondo quanto riporta il sito della Regione nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 1.836 nuovi positivi, più 3,7 per cento rispetto a giovedì, 812 guariti e nessun nuovo morto. Gli attualmente positivi sono ora 13.470, più 8,2 per cento pari a 1.024 unità.

Salgono leggermente anche i ricoverati negli ospedali 152, cinque in più, mentre scendono a tre, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive.

Sono stati analizzati 2.430 tamponi e 7.420 test antigenici, per un tasso di positività del 18,6 per cento (era 15,33 giovedì). (ANSA).