Flash mob delle scuole per la pace in Ucraina

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 11 MAR - Tutte le scuole del territorio unite per la pace in Ucraina, con gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di secondo grado e superiori di Umbertide, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone.

In contemporanea, circa 2.600 studenti, sia all'esterno dei loro edifici scolastici sia in altre parti dei quattro comuni, hanno dato vita ad un flash mob con i colori arcobaleno, uniti al giallo e al blu della bandiera dell'Ucraina per chiedere l'immediato cessate il fuoco. I bimbi del nido d'infanzia comunale di Umbertide con le impronte delle loro mani hanno creato dei poster con i colori della bandiera della pace.

"I bambini delle scuole - dicono le dirigenti scolastiche - hanno vissuto con molta serietà questo momento insieme, con estrema correttezza e partecipazione hanno voluto gridare il loro 'no alla guerra'. Sono stati sensibilizzati dai docenti a riflettere sul grave momento che stiamo vivendo mostrando interesse e sensibilitàalle ore 10.30 hanno fatto sentire la loro voce corale e decisa gridando forte: Pace. Un monito al mondo adulto affinché ascolti questo grido forte e chiaro e non abbia scuse per ignorarlo Hanno realizzato nelle piazze delle loro scuole o dei paesi delle installazioni partecipando con molta responsabilità e dimostrando di sentire molto la necessità di questo gesto. Insieme a loro, in mezzo a loro, coordinandoli ma anche affiancandoli in questa attività ma anche nella analisi in questi giorni di tutto quello che sta accadendo nel mondo ci sono gli insegnanti e il personale Ata che ringrazio particolarmente perché con il loro esempio fanno comprendere ai ragazzi che la scuola e anche questo anzi è soprattutto questo".

Un "sentito plauso al flash mob delle scuole del territorio per la pace in Ucraina" è arrivato dal sindaco di Umbertide, Luca Carizia, il quale ha affermato che "dai nostri giovani parte un messaggio chiaro e di speranza per il futuro: mai più guerra, mai più odio per un mondo migliore per tutti. Un ringraziamento particolare va alle dirigenti scolastiche della nostra città, al corpo docente e non docente e a tutti i ragazzi per questa iniziativa dal grande valore e di grande insegnamento". (ANSA).