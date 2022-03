Da verifica sostegno compatto a presidente Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Sostegno "compatto" per la presidente della Regione Donatella Tesei nella verifica sull'attuazione del programma del governo umbro tra i partiti che sostengono la giunta regionale.

All'incontro che si è svolto nella giornata di venerdì hanno preso parte i segretari dei partiti di maggioranza, i parlamentari umbri di centro destra, i consiglieri che sostengono l'amministrazione regionale. La presidente ha relazionato su quanto fatto finora.

I partiti - è detto in una nota di Lega Umbria, Fratelli d'Italia e Forza Italia - si sono confrontati su alcune delle principali tematiche regionale. Tra queste l'accelerazione sul rilancio economico anche attraverso un approfondimento tecnico della proposta di FdI in merito ad una holding regionale dello sviluppo, la necessità di concludere la verifica in corso, in tempi brevi, dell'operato dei direttori della Sanità "in un quadro di rapida definizione del nuovo Piano Sanitario regionale (anche tenendo conto dei contributi emersi da parte di tutti i partiti nel corso dell'incontro)".

Tra gli altri temi trattati FI ha sollecitato l'esigenza di dare risposte "certe e rapide" per favorire investimenti e creare posto di lavoro.

Si è anche sottolineata la necessità di definire misure a sostegno di famiglia e sociale partendo dalla proposta già incardinata dalla Lega in Commissione.

"Il tutto - prosegue la nota dei partiti di maggioranza - allo scopo di fornire un contributo di idee e un concreto apporto all'azione di governo".

Oltre ai temi di natura programmatica, l'appuntamento - viene spiegato - è stato l'occasione per aprire una riflessione sulla squadra di Governo regionale. "Il confronto, giudicato positivo dai presenti, proseguirà a breve con una serie di ulteriori incontri al fine di analizzare le singole proposte avanzate" concludono Lega, FdI e FI. (ANSA).