A Terni 5 giorni di musica per l'open day del Briccialdi

(ANSA) - TERNI, 11 MAR - Una "full immersion" musicale di cinque giorni, dalla mattina alla sera, per permettere a tutti di entrare nel mondo del conservatorio di Terni: l'istituto musicale Briccialdi apre le proprie porte e si presenta alla città con un Open day in programma da lunedì a venerdì prossimi al teatro Secci.

Una iniziativa - spiegano dallo stesso istituto - pensata non solo come informazione e orientamento in vista del prossimo anno accademico, il primo che il Briccialdi vivrà da istituto statalizzato. Durante i giorni dell'open day sarà infatti possibile assistere a vere e proprie lezioni, ma anche ad eventi e concerti serali che vedranno protagoniste le diverse classi di strumento attive presso l'istituto. Allievi e docenti saranno costantemente a disposizione per comunicare la propria esperienza e la realtà del loro studiare e lavorare con la musica e per rispondere a domande e curiosità.

La kermesse si aprirà lunedì alle 10 con la presentazione del direttore Marco Gatti. Seguiranno, nei giorni successivi, lezioni aperte di tromba e trombone, esecuzioni musicali delle classi di fagotto, clarinetto e strumenti a percussione e, ancora, le prove aperte di chitarra flamenca, lezioni di flauto e pianoforte, musica da camera e musica antica (per poter scoprire strumenti come l'oboe barocco e classico), le prove aperte e le esecuzioni musicali dei docenti e degli allievi.

Nei concerti serali, programmati alle 21, si esibiranno tra gli altri la Briccialdi Sax Orchestra e il gruppo di chitarra flamenca, mentre una serata a tema sarà dedicata all'Opera, con un concerto su I bambini nel melodramma, allestita dagli allievi di Canto lirico e di Arte scenica.

L'Open day del Briccialdi è rivolto alle scuole superiori, alle famiglie e a chiunque voglia avvicinarsi alla musica, anche in vista delle nuove iscrizioni al prossimo anno accademico dell'istituto. "Libertà è musica, musica è vita" lo slogan che gli allievi del Briccialdi hanno voluto per questa iniziativa.

(ANSA).