Tesei, Terni strategica in processo ripartenza della regione

(ANSA) - TERNI, 10 MAR - "Nel processo che vede la ripartenza di tutta la regione, Terni può e deve giocare un ruolo assolutamente strategico. Ci sono una serie di condizioni che ci devono far bene sperare, perché si sta investendo a 360 gradi.

Terni non è solo industria, è manifattura in tutti i settori, ma anche cultura, turismo e sociale. Su questo stiamo lavorando molto". A dirlo è stata stamani la presidente della Regione, Donatella Tesei, parlando nel corso di una conferenza stampa organizzata nella biblioteca comunale per presentare i progetti per la città.

L'appuntamento è stato preceduto da un incontro tra la stessa governatrice e tutta la giunta regionale con le parti sociali cittadine. "Il primo di una serie di confronti che intendo fare su tutto il territorio regionale per condividere il percorso che stiamo portando avanti" ha spiegato Tesei.

"Ma era giusto e importante partire da Terni - ha proseguito - per informare su cosa fatto e su quello che stiamo facendo a livello di interventi, la maggior parte dei quali hanno trovato copertura nel Pnrr, ma anche su altre iniziative e misure".

La presidente ha in particolare focalizzato l'attenzione "sui due grandi temi strategici per il territorio", a partire dal "progetto bandiera dell'Umbra" di riconversione del polo chimico incentrato sulle bioplastiche, in merito al quale è in corso una interlocuzione con il ministero dello Sviluppo economico.

"Riguarderà sicuramente aziede importanti come la Novamont, ma ci saranno altri impreditori interessati" ha sottolineato la presidente.

Tesei ha anche ricordato di aver "accompagnato il passaggio di proprietà dell'Ast ad Arvedi fin dal primo momento". "E' stato già fissato per il primo aprile un incontro con il cavaliere Giovanni Arvedi a palazzo Donini - ha annunciato -, ma non mi sottrarrò nel farlo a Terni".

In quella occasione "sicuramente sarà presentato in via definitiva il piano industriale, che conosco bene" ha detto ancora. "Un progetto di investimenti e di sostenibilità di grande importanza per Terni - ha aggiunto - che riguarda più settori, non solo l'industria ma anche l'ambiente, portato avanti insieme al ministero dello Sviluppo economico e ora anche a quello della Transizione ecologica".

La sanità, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale di Terni, un altro tema affrontato dalla presidente nel corso della conferenza stampa. "Ci stiamo lavorando e stiamo facendo un percorso nei tempi stabiliti ma non abbiamo la bacchetta magica" ha detto a proposito del nuovo Santa Maria. "L'idea - ha concluso - non è di fare meno letti di quelli che ci sono e si integrerà con il nuovo ospedale di Narni e Amelia". (ANSA).