Tesei, su progetto stadio-clinica Terni verifica trasparente

(ANSA) - TERNI, 10 MAR - "Ci sono regole e norme sulla materia, sarebbe superficiale e non corretto dire oggi che c'è o non c'è un convenzionamento. C'è una verifica che va fatta, ma il presupposto è quello di fare una disamina tranquilla e trasparente, nel più breve tempo possibile". A dirlo è stata la presidente della Regione, Donatella Tesei, rispondendo a Terni ai giornalisti in merito alla questione del progetto di realizzazione di una nuova clinica privata presentato da Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio, e strettamente legato alla riqualificazione dello stadio Liberati. Clinica che punta al convenzionamento con il sistema sanitario regionale per circa la metà dei 203 posti letto previsti.

"Il progetto è arrivato in Regione - ha spiegato la presidente - e si è istituita una commissione fatta da Lavori pubblici e Sanità. Abbiamo scritto al Comune perché mancava qualche documentazione, ma credo sia una cosa in risolvibile in tempi veloci. Si procederà con una disamina rigorosa e corretta e con i tempi strettamente necessari e utili per esaminare il progetto".

La governatrice ha sottolineato che la Regione sta lavorando al progetto del nuovo ospedale pubblico di Terni "che dia risposte a tutti". "Però siamo quelli - ha proseguito - che cercano di attirare investimenti. Lo stiamo già facendo accompagnando alcuni percorsi importanti che rigurdano l'industria. Non saremo noi a creare ostacoli a chi vuole investire". L'intero investimento previsto da Bandecchi è di oltre 62 milioni di euro. (ANSA).