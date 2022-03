Prosegue l'aumento dei positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Aumenta del 9,7 per cento in un giorno il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria ed è del 18 per cento l'incremento dei nuovi casi. Emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati a giovedì 10 marzo.

I nuovi casi emersi sono 1.771 e gli attualmente positivi sono 12.446 (1.102 più di mercoledì).

I guariti sono 667 e si registrano altri due decessi, 1.756 in tutto.

In aumento i ricoveri ordinari, oggi 147 (sette in più nell'ultimo giorno), mentre restano fermi a cinque i posti occupati in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 8.866 test antigenici e 2.685 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari al 15,33 per cento (17,79 mercoledì). (ANSA).