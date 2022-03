In ospedale Orvieto parte collaborazione con chirurgo Parisi

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 MAR - Al via, al Santa Maria della Stella di Orvieto, una collaborazione con il chirurgo Amilcare Parisi, per molti anni alla guida dei dipartimenti di Chirurgia ed emergenza-accettazione dell'ospedale di Terni.

Per il direttore generale dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino, l'attivazione della stessa collaborazione è finalizzata "a sviluppare le migliori condizioni di attrattività dell'utenza e dei professionisti nell'ambito della Chirurgia generale", attraverso "un programma strutturale di rilancio volto ad innescare un processo virtuoso per l'ospedale di Orvieto".

In particolare verrà attivato, in via sperimentale per la durata di un anno, di un progetto relativo all'attività di Proctoring in chirurgia mininvasiva gastrointestinale.

Il dottor Parisi - che vanta 10.000 interventi eseguiti in chirurgia mininvasiva laparoscopica o robotica e collaborazioni internazionali - avrà quindi il compito di trasferire il suo know-how e la sua competenza, in condivisione con il direttore di struttura, Massimo Buononato, soprattutto ai chirurghi che verranno presto assunti dall'azienda sanitaria.

Altra novità per il Santa Maria della Stella è infine l'attribuzione dell'incarico di direttore del dipartimento di Diagnostica per immagini dell'Usl Umbria 2 al dottor Ugo Ciammella, primario della struttura complessa di Radiologia del nosocomio orvietano. (ANSA).