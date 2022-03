Gimbe, in Umbria +37,4% nuovi casi Covid nell'ultima settimana

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Nella settimana 2-8 marzo si registra in Umbria una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.220) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (37,4%) rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (21%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (7%) occupati da pazienti Covid-19; La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 84,6% (media Italia 83,6%) a cui aggiungere un ulteriore 1,6% (media Italia 1,9%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,9% (media Italia 82,8%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 2,5% (media Italia 2,4%).

La popolazione nella fascia di età 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 33% (media Italia 32,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,7% (media Italia 4,8%) solo con prima dose.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Perugia 815 (+42,7% rispetto alla settimana precedente), Terni 716 (+22,1% rispetto alla settimana precedente).

Nella settimana dal 2 all'8 marzo salgono da 42 a 48 le province con un'incidenza superiore a 500 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti e in quasi metà delle province, ovvero 49, si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Nello stesso arco di tempo si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 12 regioni e una riduzione in nove: si passa, infatti dal +37,4% dell'Umbria al -12,7% del Lazio. (ANSA).