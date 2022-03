Umbria, meno ricoverati Covid ma test positivi più del 17%

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Ancora una discesa di ricoverati Covid in Umbria, 140, cinque in meno di martedì, mentre scendono a cinque, da sei, i posti occupati nelle terapie intensive.

Segnalati altri tre morti e sale al 17,79 per cento il tasso di positività dei test per la ricerca del virus. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.499 nuovi positivi, scaturiti dall'esame di 2.339 tamponi e 6.083 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 17,79 per cento, mentre era 15,3 martedì e 11,37 lo stesso giorno della scorsa settimana.

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati certificati 767 guariti, con gli attualmente positivi che salgono 11.344, 729 in più.

