Stradale Perugia in campo per passaggio Tirreno-Adriatico

(ANSA) - TERNI, 09 MAR - Passaggio in Umbria per la 57/esima edizione della Tirreno-Adriatico, che oltre ai 150 chilometri in provincia di Terni ha attraversato anche il territorio comunale di Città della Pieve, in particolare le frazioni di Po' Bandino e Ponticelli.

A garantire la sicurezza della terza tappa "Murlo-Terni" sono scesi in campo anche gli agenti della polizia stradale di Perugia, con tre moto per i servizi di scorta e segnalazione e due autopattuglie per i servizi di sicurezza e chiusura della carovana.

Alla corsa ciclistica partecipano 175 corridori appartenenti alle 25 squadre, con un seguito composto da circa 80 mezzi (50 auto e 40 moto).

Nella tappa arrivata a Terni l'australiano Caleb Ewan ha avuto la meglio in volata su francese Arnaud Dèmare e l'olandese Olav Kooij, mentre il migliore degli italiani è stato Simone Consonni, ottavo. Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra.

Giovedì mattina la quarta tappa partirà dalla Cascata delle Marmore. (ANSA).