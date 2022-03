Confronto sindacati-Ast in vista aumento volumi

(ANSA) - TERNI, 09 MAR - Confronto tra sindacati e azienda sulla riorganizzazione del lavoro all'Ast di Terni, nell'ottica dell'aumento dei volumi produttivi annunciato dal gruppo Arvedi, nuovo proprietario del sito.

Le segreterie territoriali dei metalmeccanici e le rsu hanno incontrato il responsabile delle relazioni industriali, Giampietro Castano, per discutere di alcuni temi ritenuti prioritari dall'azienda, come aumento della turnistica, reperibilità, straordinari, oltre a nuove assunzioni interinali necessarie a coprire le attuali carenze di organico. Questi argomenti - secondo quanto si è appreso al termine della riunione - saranno approfonditi in una serie di incontri tecnici propedeutici ad un nuovo tavolo programmato per il 22 marzo.

Nel frattempo l'azienda ha ribadito che sta registrando, come altre realtà del settore siderurgico, ripercussioni sulla produzione attuale per le difficoltà di approvigionamento del rottame e di altre materie prime a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. (ANSA).