Ancora bassi numeri somministrazioni vaccini in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Non accennano a salire nemmeno nei giorni infrasettimanali, e nonostante la risalita dei contagi, le vaccinazioni per il Covid in Umbria.

Secondo i dati aggiornati dalla Regione al 9 marzo, nell'ultimo giorno sono state somministrate 41 prime dosi, con una copertura dell'85,84 per cento dei residenti vaccinabili, 172 seconde, 86,2 per cento, e 499 terze, 63,58.

Sono state inoculate complessivamente un milione 449.114 vaccini dei due milioni 65.935 forniti. Ne sono quindi disponibili 616.821. (ANSA).