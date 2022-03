Viktoria lascia Orvieto e torna in Ucraina con i figli

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 08 MAR - Era fuggita dalla guerra e da un paio di giorni era arrivata in Italia, a Orvieto. Però il suo posto non era qui, ma in Ucraina e così, Viktoria (nome di fantasia), ha ripreso i pochi bagagli e assieme ai suoi due figli di 9 e 10 anni, senza dire nulla a nessuno, si è messa su un pullman e ha fatto ritorno al suo Paese.

A raccontare all'ANSA questa storia di coraggio e attaccamento alla propria terra è la stessa Viktoria, 34 anni, insegnante di inglese che vive a Ternopil, non lontano da Leopoli. Parla attraverso la chat di whatsapp quando ha già superato la frontiera ucraina.

"Ho deciso di ritornare nel mio Paese - racconta - perché sento che il mio futuro è qui, dove ho un appartamento, la mia famiglia, un lavoro e i miei figli possono continuare a frequentare la loro scuola". "Ho paura di tornare dentro la guerra - dice - ma sento che questa è la cosa giusta da fare.

Starò con mia madre e i miei figli e ci proteggeremo nei rifugi se necessario. Rifugi - spiega - che sono organizzati per accogliere i profughi in arrivo dalle altre città dell'Ucraina".

"Non so se la mia decisione di tornare in Ucraina possa essere letta come un messaggio di speranza verso il mio popolo - dice ancora la donna - ma sono certa che vinceremo e vivremo in pace". (ANSA).