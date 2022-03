Umbria si prepara a passaggio Tirreno-Adriatico

(ANSA) - TERNI, 08 MAR - L'Umbria è pronta al passaggio della Tirreno-Adriatico: la 57/a edizione della gara ciclistica transiterà infatti in provincia di Terni mercoledì 9 marzo, in occasione della terza tappa.

La carovana dei ciclisti, proveniente dalla Toscana, nel pomeriggio toccherà in particolare Fabro, Ficulle, Orvieto Scalo, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Amelia e Narni Scalo, per poi raggiungere il centro di Terni. Qui è previsto l'arrivo degli atleti, in corso del Popolo, tra le 17 e le 17,20.

Circa 150, in totale, i chilometri della provincia di Terni interessati dal passaggio della manifestazione sportiva.

Sempre da Terni, dalla Cascata delle Marmore, alle 12 circa di giovedì è prevista anche la partenza della quarta tappa, con arrivo a Bellante (Teramo).

Per il pubblico, che potrà assistere sia all'arrivo che alla partenza delle due tappe, per limitare i rischi di contagio da Covid-19 è stato disposto con un'ordinanza del sindaco di Terni l'obbligo di indossare la mascherina.

"Sarà una festa per la città" commenta l'assessore comunale allo Sport, Elena Proietti. (ANSA).