Trenitalia Official Green Carrier della Tirreno-Adriatico

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - Trenitalia è Official Green Carrier della Tirreno-Adriatico, giunta quest'anno alla sua 57/a edizione. La gara, partita lunedì 7 con una prova a cronometro da Lido di Camaiore (Lucca), arriverà nel territorio umbro mercoledì 9 con la terza tappa di 170 chilometri, la Murlo-Terni, e proseguirà con la quarta, che vedrà la carovana in partenza dalla Cascata delle Marmore verso Bellante, in provincia di Teramo (202 km).

Da venerdì la gara si snoderà poi lungo le strade delle Marche, fino alla tappa finale di domenica sul circuito cittadino di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Alla fine di ogni tappa, il leader del Gran Premio della montagna verrà premiato con la Maglia verde Trenitalia.

Il connubio tra Gruppo FS Italiane e il grande ciclismo - viene spiegato in una nota - proseguirà con altre 'classiche': la Milano-Torino e la Milano-Sanremo, il 16 e il 19 marzo, il Giro di Sicilia dal 12 al 15 aprile, la Gran Piemonte e Il Lombardia il 7 e l'8 ottobre. Fino al 105/esimo Giro d'Italia, al via il 6 maggio, e al Giro-E, la gara con bici elettrica che ricalca una parte dello stesso percorso del Giro d'Italia, il 10 maggio.

