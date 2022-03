Tappa ad Assisi per campagna polizia Questo non è amore

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 MAR - Ha fatto tappa ad Assisi il camper rosa della campagna nazionale "Questo non è amore" per far conoscere ai cittadini e agli studenti gli strumenti e le metodologie utilizzati dalla polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne. All'incontro, a Santa Maria degli Angeli, erano presenti il personale del commissariato e della sezione Anticrimine della questura di Perugia per sensibilizzare "tutti (genitori, fratelli, parenti e amici)" a denunciare o segnalare casi di violenza di cui si venga a conoscenza.

Presente anche il questore Giuseppe Bellassai. "Dobbiamo lottare - ha detto - perché il bene si possa affermare. Una missione che sentiamo ancora più forte in questo momento nel quale la pace dev'essere l'unica strada da percorrere. La città di Assisi e San Francesco, che è stato un grande uomo rivoluzionario per il suo tempo, ci ricordano la necessità del rispetto e della cura dell'altro. In particolare, per le donne che nei secoli hanno combattuto una battaglia silente in nome dei diritti e della parità. In questo senso la polizia di Stato, con il suo 'esserci sempre', è in campo per rafforzare l'alleanza con le donne vittime di violenza, affiancarle nel percorso di denuncia e fare rete con figure professionali coinvolte nei centri antiviolenza".

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha evidenziato come "in un momento come quello attuale, dove le donne e i bambini sono le parti più colpite dalla tragedia che stiamo vivendo, è importante restare uniti nella fratellanza, con il gesto dell'accoglienza". "Dobbiamo continuare a lottare e manifestare per la pace - ha aggiunto -, perché oggi non è solo la Festa della Donna, è anche una festa di pace, che dev'esserci sempre, nelle famiglie, nelle case e nella lotta contro la violenza, trovando il coraggio di denunciare e di rivolgersi agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e dei centri Antiviolenza per chiedere aiuto". (ANSA).