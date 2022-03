Quasi raddoppiato tasso positività test Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - Dopo la leggera risalita di lunedì tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 145, due in meno, ma passano a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Questo a fronte di 1.635 nuovi positivi emersi nell'ultimo giorno dall'analisi di 1.865 tamponi e 8.821 test antigenici, con un tasso di positività che sale al 15,3 per cento, sostanzialmente stabile rispetto al 15,6 di lunedì ma quasi raddoppiato rispetto all'8,6 dello stesso giorno della scorsa settimana. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno sono emersi 1.650 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono ora 10.615, 16 in meno nelle 24 ore. (ANSA).