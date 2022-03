Le vincitrici del premio per tesi laurea "Laura Cipollone"

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - Nella Giornata internazionale per i diritti delle donne, il Centro pari opportunità dell'Umbria ha accolto in presenza, nella sede di via Mazzini a Perugia, le tre vincitrici del Premio tesi di laurea "Laura Cipollone" per l'anno accademico 2019-2020. Il premio viene bandito ogni anno per valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che abbiano un rilevante e innovativo approccio di genere nell'ambito di qualsiasi disciplina di studio e ricerca.

La cerimonia di premiazione è stata introdotta dall'intervento e dai saluti istituzionali della presidente del Centro pari opportunità, Caterina Grechi.

Il primo premio, "Lo Sport femminile nella stampa italiana.

Strategie di rappresentazione al vaglio dell'analisi critica del discorso" è andato alla dottoressa iElena Giovagnoli; il secondo premio, "Giana Anguissola - Letteratura, Educazione e Contemporaneità nei romanzi Priscilla e Violetta la timida", alla dottoressa Laura Pascucci; il terzo, "La composizione come prodotto socio-culturale. I casi di Maria Woloska Szimamanowska, Fanny Mendelssohn Helsen, Clara Wiech Shumann", alla dottoressa Sofia Fabrizi.

La presidente di commissione, Cristina Calcagni, si è complimentata con le vincitrici per gli ottimi elaborati presentati. La consigliera Vittorina Sbaraglini ha assegnato, per conto della commissione, una menzione d'onore a ulteriori quattro tesi, premiate con la loro pubblicazione in formato e-book nel sito del Centro pari opportunità.

Nel corso della cerimonia è stata ricordata la figura di Laura Cipollone, pedagogista, teorica e ricercatrice dell'educazione alla differenza, tra le fondatrici dello stesso Centro pari opportunità della Regione Umbria.

Al termine della cerimonia di premiazione, la presidente Grechi ha reso noto che l'assemblea del Centro ha approvato nell' ultima seduta il nuovo bando per l'anno 2020-2021 che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Bur e sui canali di comunicazione del Centro pari opportunità (www.centropariopportunita.regione.umbria.it). (ANSA).