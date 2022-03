Anche a già vincitrice Pulitzer il premio Raccontami Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - Spiccano il premio Pulitzer corrispondente dal Pentagono per il New York Times Helene Cooper, quello che è considerato il nume tutelare del giornalismo escursionistico Fabrizio Ardito e il regista Daniele Cini tra i vincitori del premio internazionale di giornalismo "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", giunto alla 12/a edizione, e promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria. New York Times, Plen Air, Touring magazine, Repubblica, Rai3 Geo, Tg2 weekend e Quattrocolonne le testate premiate.

"Il premio - ha ricordato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni - è stato una bella intuizione che fin dalla sua nascita ha saputo imporsi all'attenzione del mondo della comunicazione per la serietà e la credibilità della sua proposta. Il nostro intento era di creare un nuovo format di comunicazione del territorio, in grado di far conoscere nel mondo il valore dell'Umbria, le sue unicità e i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande qualità.

Ancora una volta i risultati di 'Raccontami l'Umbria' ci dicono che abbiamo colto nel segno e ci incoraggiano a proseguire su questa strada".

L'alto profilo delle candidature è stato sottolineato anche dal presidente di giuria, il volto di Tg2 Eat Parade Bruno Gambacorta. Il quale ha parlato di "candidature, video molto interessanti che hanno reso quanto mai difficile la scelta".

"Ottimi - ha aggiunto - anche i servizi delle Scuole di giornalismo giunti quest'anno anche da fuori regione".

Nella sezione Turismo, ambiente e cultura la vittoria è andata alla giornalista afroamericana Helene Cooper (da Alexandria, Virginia, Usa) per l'articolo "The Vibrant Resilience of Castelluccio di Norcia" pubblicato sul New York Times.

Helene Cooper è attualmente corrispondente dal Pentagono per il giornale newyorkese e lo è stata in passato dalla Casa Bianca.

Nel 2015 fece parte di un team che si aggiudicò il premio Pulitzer per la categoria reportage internazionali con un lavoro sull'epidemia di Ebola in Liberia. In questo momento si trova sul confine polacco-ucraino a raccontare la guerra in corso.

