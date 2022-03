Video e immagini pedopornografiche su telefono, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Una trentina di cartelle contenenti video ed immagini pedopornografiche, con ragazzini, verosimilmente minorenni, sono state individuate dalla polizia sul telefono cellulare di un quarantaduenne italiano fermato e denunciato a piede libero dalla polizia a Perugia.

Gli agenti della squadra volante, impegnati nel monitoraggio del quartiere di Monteluce, sono stati insospettiti dai movimenti di un'auto che, dopo essersi accostata al margine della carreggiata, aveva fatto salire bordo un ragazzo che alla loro vista si è dato alla fuga. La vettura è stata fermata e l'uomo alla guida ha spiegato - viene riferito dalla Questura - che si trattava di un suo conoscente che lo riforniva di droga per uso personale e per avvalorare la versione ha mostrato il cellulare con i vari contatti. Inavvertitamente ha aperto una cartella fotografica - secondo quanto si è appreso -, rendendo visibili sul display alcune immagini. Ha quindi ripreso velocemente lo smartphone bloccandolo. Nel corso delle successive verifiche sono state però trovate le cartelle con video ed immagini pedopornografiche.

Nell'abitazione dell'uomo sono stati poi sequestrati due computer, il contenuto dei quali sarà ora sottoposto ad accertamenti.

Il quarantaduenne è stato denunciato a piede libero per possesso di materiale pedopornografico, possesso di oggetti atti ad offendere (per un coltello a serramanico trovato in auto) e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).