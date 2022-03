Sorella umbro ucciso a Chicago, hanno preso l'assassino di Diego

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Hanno preso l'assassino di Diego.

Gli investigatori sono stati bravissimi": Laura Damis, la sorella di Diego, il barista di 41 anni, originario di Perugia, ucciso a Chicago, commenta così gli ultimi sviluppi dell'indagine sul delitto. Lo fa con l'ANSA che l'ha raggiunta telefonicamente negli Usa.

Per l'omicidio la polizia di Chicago ha arrestato il diciottenne Keante McShan che, secondo quanto riportato da Fox, avrebbe seguito Diego all'uscita del locale dove il ragazzo italiano lavorava come bartender per poi accoltellarlo e rubargli il portafoglio.

Laura ha anche riferito che a breve ripartirà da Chicago l'altro fratello, Andrea, che farà rientro a Bagnaia, la località a una decina di chilometri da Perugia dove vive.

Venerdì e sabato scorsi nel quartiere dove è avvenuto l'omicidio gli amici e i conoscenti di Diego hanno organizzato una fiaccolata e una commemorazione in ricordo del giovane, molto amato da tutti. Damis viveva a Chicago dal 2015 ed è stato ucciso mentre tornava a casa dal lavoro, lungo South Greenwood Avenue. (ANSA).