Priora Cascia, donne costrette a fermarsi Passione

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 07 MAR - "Mentre ci prepariamo alla Pasqua, la guerra in Ucraina mette tristemente in luce quanto le donne, protagoniste della storia della risurrezione, siano invece costrette oggi a fermarsi alla 'Passione'": sono le parole che la madre priora del monastero Santa Rita da Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, in occasione della festa della donna che si celebrerà l'8 marzo.

"In questa giornata simbolica - dice la religiosa -, celebriamo il coraggio delle donne che anticipano l'alba, paladine della pace che vanno tutelate e dalle quali possiamo imparare tanto. Come le donne che nella prossima festa di Santa Rita premieremo perché sono strade da seguire per un futuro migliore, proprio come colei che ispira i nostri passi e che preghiamo perché accompagni anche quelli di ogni donna, soprattutto in questi tempi". (ANSA).