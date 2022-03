Porzi, esporre a palazzo Cesaroni opera d'arte messaggio di pace

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Convinta della necessità di amplificare la voce dei pacifisti vorrei proporre a tutta l'Assemblea legislativa, tramite il presidente Marco Squarta, di esporre un'opera artistica all'ingresso di Palazzo Cesaroni" che esprima pace e fratellanza: Lo chiede la consigliera regionale del Pd Donatella Porzi.

"Per diffondere un messaggio di pace universale - spiega - che parta dall'Umbria, dalla terra di San Benedetto, patrono dell'Europa, dalla terra di San Francesco, il cui messaggio di pace viene ogni anno perpetrato con l'offerta dell'olio della pace, dalla terra di Aldo Capitini, che nel 1961 inaugurò la Marcia Perugia- Assisi".

"L'auspicio - dice Donatella Porzi - è che tutte le Istituzioni umbre, tutti i Comuni espongano nelle loro rispettive sedi un'opera che rappresenti la pace e la fratellanza. Penso ad un messaggio forte, che si rivolga a tutti gli uomini della terra e soprattutto ai giovani, che per la prima volta stanno aprendo gli occhi sulle brutture del mondo, affinché riscoprano i valori che le potrebbero con forza combattere".

"Stiamo vivendo un momento storico terribile - sottolinea Porzi - che ci potrebbe portare alla terza guerra mondiale, guerra che vedrebbe la distruzione dell'umanità e della sua storia. Tutto il mondo si sta opponendo all'offensiva russa, con metodi alternativi agli interventi militari, per non provocare reazioni terrificanti. Per questo motivo dobbiamo fare in modo che si crei una mobilitazione pacifica mondiale, che riduca Putin alla solitudine e allo stop di azioni distruttive, anche verso i civili". (ANSA).