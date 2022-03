In Umbria 501 nuovi casi Covid, sale tasso positività test

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Sono stati 501 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Scaturiti dall'analisi di 559 tamponi e 2.599 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 15,6 per cento. Lunedì della scorsa settimana i casi erano stati 311 con un tasso di positività del 10,2 per cento.

In base ai dati sul sito della Regione nell'ultimo giorno sono emersi anche 493 guariti. Nessun nuovo morto è stato invece segnalato. Gli attualmente positivi salgono quindi a 10.631, otto in più.

In leggera risalita anche i ricoverati 147, 12 in più, cinque dei quali, dato stabile, nelle intensive.

Sul fronte delle vaccinazioni sono state cinque in tutta la regione le persone che hanno ricevuto la prima dose. Con una copertura totale del 85,83 per cento dei vaccinabili in base a quanto riporta il sito della Regione.

Le seconde dosi inoculate sono state 51, ricevute dall'86,15 per cento dei vaccinabili, e dieci le terze, 63,45. I prenotati sono 5.255.

Sempre secondo quanto riporta il sito della Regione, al 7 marzo sono state utilizzate un milione 448.479 dosi di vaccino delle 2 milioni 65.933 consegnate. Ne sono quindi disponibili più di 617 mila. (ANSA).