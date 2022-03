Congratulazioni Proietti alla Sir Safety Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, esprime - in una nota - "le più vive felicitazioni alla Sir Safety Perugia che ha conquistato, per la terza volta, la Coppa Italia, dopo un'accesa finale contro l'Itas Trentino".

"Il trionfo della nostra squadra di pallavolo - osserva - è motivo di grande orgoglio per tutto il mondo dello sport e non solo, aver conquistato la Coppa Italia dopo una gara esaltante ha regalato emozioni e applausi. La prestazione dei ragazzi è stata impeccabile e testimonia il riconoscimento dei valori dello sport, e cioè la bravura, la determinazione, l'entusiasmo, il sacrificio, il crederci sempre senza mai arrendersi, fino all'ultimo secondo dell'ultimo set".

"Questa successo - aggiunge la presidente - assume un significato ancora più commovente, con le parole dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytsky che ha voluto dedicare il trofeo alla sua terra, a coloro che soffrono per una guerra folle".

La presidente nel rinnovare le congratulazioni ai giocatori bianconeri, all'allenatore Nikola Grbic, al presidente della Sir Safety Gino Sirci, ai tifosi, per la fantastica vittoria, li ha invitati ad un incontro ufficiale nella sede istituzionale della Provincia in piazza Italia. (ANSA).