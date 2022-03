Assessore Umbria, rischio attacco sistemi informatici Paese

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Siamo in una situazione di emergenza, i nostri sistemi informatici possono essere sotto attacco in ogni momento. È in corso una guerra parallela a quella di terra, una cyberwar che si estende oltre i confini della battaglia e ha bersagli differenti ma tutti egualmente strategici": a sostenerlo è Michele Fioroni, assessore a Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria. Il quale durante la Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come Coordinatore ha rappresentato "la necessità di alzare celermente le difese informatiche del Paese, per proteggere uno patrimonio per noi oggi fondamentale: il patrimonio dei dati".

"Ho richiesto un incontro in Commissione al Ministro Colao e al Direttore dell'Agenza per la Cybersicurezza Roberto Baldoni - ha spiegato Fioroni -, per analizzare le entità di rischio e decidere come strutturare una strategia di difesa veloce ed efficace, che possa essere adottata da tutti gli Enti del nostro Paese". (ANSA).