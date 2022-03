A Spello tornano le Infiorate del Corpus Domini

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 07 MAR - Attesa a Spello per il weekend del 18 e 19 giugno: le artistiche Infiorate del Corpus Domini torneranno infatti ad essere realizzate, secondo la tradizione, grazie a un piano di sicurezza "ad hoc", che è già allo studio e che sarà presto presentato al prefetto. La decisione, maturata nel corso delle ultime riunioni del consiglio direttivo dell'associazione degli infioratori, è stata confermata nel recente incontro tra il sindaco di Spello Moreno Landrini, l'assessore comunale ai grandi eventi Guglielmo Sorci, il presidente dell'associazione Giuliano Torti, il presidente della Pro loco di Spello Fabrizio De Santis e Don Diego Casini, parroco della Collegiata Santa Maria Maggiore e San Lorenzo di Spello.

Nel piano di sicurezza cui si sta lavorando con uno studio di ingegneria locale, sarà previsto anche un sistema di prenotazione on-line che consentirà di limitare gli accessi al fine di evitare assembramenti nel punto di accesso al borgo e che sarà particolarmente apprezzato dai turisti che da varie parti d'Italia decideranno di partire per raggiungere Spello per l'occasione.

"Le Infiorate di Spello - afferma in una nota dei promotori il sindaco Moreno Landrini - sono un dono prezioso che la città custodisce e tramanda alle giovani generazioni con amore e passione; la manifestazione nel corso degli anni è diventata un elemento di vita indissolubile della nostra comunità e anche al di là dell'aspetto artistico culturale, rappresenta un'occasione di unione per i cittadini di ogni età".