Telefonata "chiarimento" tra Ospedale Perugia e Libera

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Colloquio telefonico tra la Direzione dell'Azienda ospedaliera di Perugia e il presidente di Libera Umbria dopo la denuncia dell'associazione che non le era stato concesso di leggere, il 21 marzo, i nomi delle vittime di mafia nello spazio antistante l'ingresso del Santa Maria della Misericordia. La stessa Azienda ha reso noto che sono "stati forniti i necessari chiarimenti e la possibilità di individuare un luogo idoneo dell'ospedale per ospitare, nella massima sicurezza di tutti, l'importante iniziativa ed evitare eventuali assembramenti, stante il perdurare della situazione pandemica".

"L'Azienda ospedaliera di Perugia - si legge in una sua nota - è assolutamente solidale con i valori che l'associazione Libera continua a diffondere con impegno e passione, né rimane indifferente alla tragedia di tutte le vittime che hanno perso la vita per mano della mafia". (ANSA).