Partiti primi container Protezione civile Umbria per Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAR - Partiti per l'Ucraina i primi quattro container di aiuti della Protezione civile della Regione Umbria. Si tratta di medicinali, equipaggiamenti e dispositivi medici richiesti dal Centro di coordinamento delle risposte emergenziali della Commissione europea.

"Grazie ai volontari ed ai tecnici della Protezione Civile dell'Umbria sono stati caricati i container con un primo quantitativo di materiale sanitario di prima necessità, da inviare nelle zone interessate dalla crisi ucraina" ha annunciato l'assessore regionale alla protezione civile Enrico Melasecche. "I container - ha aggiunto - sono partiti dal Centro regionale della protezione Civile di Foligno per raggiungere uno dei centri di raccolta nazionali, quello di Avezzano in Abruzzo.

Da qui, sotto il coordinamento del Dipartimento di Protezione civile nazionale, proseguiranno alla volta della Polonia. Un ringraziamento a tutti i volontari ed ai tecnici del Servizio Protezione Civile della Regione che si prodigano con senso di altruismo, notevole impegno e professionalità, spesso ben oltre i doveri d'ufficio, per alleviare le sofferenze di chi ha bisogno nelle emergenza nazionali ed internazionali che si verificano. Al Centro di Foligno, cui fanno capo tutti i centri comunali e le associazioni dei volontari dell'Umbria, organizzati negli ambiti territoriali recentemente istituiti - ha concluso Melasecche -, gli umbri sono riconoscenti anche perché costituiscono un esempio di efficienza da preservare e valorizzare". (ANSA).