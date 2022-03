"Le ferite di marzo" evento dedicato Emanuele Petri

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAR - "Le ferite di marzo" è il titolo di un evento in programma domenica 6 marzo, alle 18.30 presso la chiesa di San Lorenzo a Gaiche di Piegaro. Sarà un omaggio a Emanuele Petri, sovrintendente capo della polizia di Stato, Medaglia d'Oro al Valor Civile, che fu ucciso in servizio nel corso di un intervento che portò a recuperare materiale investigativo poi risultato decisivo per sgominare le nuove Brigate rosse.

La serata, ispirata dall'omonimo romanzo della scrittrice Cinzia Corneli, sarà un reading dedicato alla storia e alla memoria del poliziotto.

L'evento, organizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Castiglion Fiorentino, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno vedrà la partecipazione del soprano Daniela Di Pippo, del maestro accompagnatore Loris Aldo Peverada, del pianista Alberto Caloi, delle voci Rodolfo Mantovani e Marco Salvatori e della conduttrice Rosella Aristei.

"L'eroismo e il sacrificio di Emanuele - ha tenuto a sottolineare il Questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai - trova la sua massima espressione nella memoria di tutti noi. Una memoria che si esprime nel quotidiano attraverso il rispetto del vivere civile. Anche l'arte è strumento efficace della memoria che rende indelebile Emanuele nelle nostre menti e nei nostri cuori". (ANSA).