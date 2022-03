Inaugurata la 38/a edizione di Expo casa

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAR - Inaugurata all'Umbriafiere di Bastia Umbra la 38/a edizione di Expo casa, mostra promossa da Epta Confcommercio Umbria dedicata all'edilizia, all'arredamento e al risparmio energetico.

Fino a domenica 13 marzo, ad accogliere i visitatori nei 20 mila metri quadrati di superficie espositiva ci saranno 150 stand rappresentativi di tutto il territorio regionale, ma anche di Marche, Toscana, Lazio, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Al taglio del nastro hanno partecipato la presidente della Regione Donatella Tesei, Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio, Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria e della Camera di commercio dell'Umbria, e Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra.

"Sono emozionato - ha commentato Amoni - perché finalmente, dopo due anni celebriamo questo grande evento, che ha avuto sempre un grande successo e rappresenta un fiore all'occhiello della nostra regione. Vorrei ringraziare tutti gli espositori che ci hanno dato ancora una volta fiducia in questo momento particolarmente difficile tra caro bollette, pandemia e crisi Ucraina".

Molte le occasioni di confronto e approfondimento in programma su tutte le tematiche legate alla casa e al costruire.

"Devo dire che in questi due anni abbiamo sentito la mancanza di Expo casa" ha affermato Tesei. "Un evento molto importante - ha aggiunto - che offre uno spaccato sulla casa e sull'edilizia, in un momento in cui si sta attuando la ricostruzione post sisma e in cui si parla di Superbonus. Qui si possono trovare tutte quelle soluzioni tecniche per rendere sostenibile una casa perché oltre ai numerosi espositori c'è il mondo delle professioni presente, con architetti, geometri, ingegneri che possono dare consigli e informazioni su ciò che riguarda l'abitare".

"Salutiamo questa edizione - le parole di Mencaroni - con grande entusiasmo e attenzione. A volte noi umbri ce ne dimentichiamo, ma stiamo parlando di una fiera che è iniziata sul finire degli anni '70 ed è forse la seconda in assoluta in Italia, per importanza, del settore casa". (ANSA).