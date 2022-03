In Umbria ancora più nuovi casi che guariti

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAR - Ancora un giorno con più nuovi casi Covid in Umbria, 987, che guariti, 821. Con la curva degli attualmente positivi che da qualche giorno è tornata a crescere.

A sabato 5 marzo sono 9.766, più 1,7 per cento rispetto a venerdì pari a 163 unità. Lo riporta il sito della Regione.

Sono stati analizzati 1.782 tamponi e 6.022 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 12,6 per cento (era 13,4 venerdì ma 9,54 sabato della scorsa settimana).

Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche tre nuovi morti.

Scendono invece i ricoverati in ospedale, 141, sei in meno, mentre restano stabili, cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. (ANSA).