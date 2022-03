Pasolini 100: un progetto di Giovanni Guidi dedicato

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 MAR - Per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini risuoneranno anche le note del pianista umbro Giovanni Guidi. "100 Comizi d'amore" è infatti il titolo del suo nuovo progetto in Piano Solo a lui dedicato.

Domani sera, sabato 5, il pianista, compositore, bandleader, sideman ed uno dei più apprezzati musicisti jazz a livello internazionale, lo eseguirà in anteprima nazionale a Foligno.

Appuntamento allo Spazio Zut (ore 21.15) in occasione di "Umbria Factory Off", rassegna multiforme di vari linguaggi artistici che prende il via questa sera con lo spettacolo "Cantico dei Cantici" del Premio Ubu Roberto Latini.

La data scelta per il concerto-omaggio di Guidi è proprio quella del 5 marzo, in coincidenza con i 100 anni dalla nascita del grande poeta, scrittore, regista e drammaturgo.

Così il pianista folignate racconta il suo nuovo progetto su Pasolini che ha scelto di far partire dalla sua città: "Cento comizi d'amore sono preghiere, comizi, lettere, canzoni, poesie, email, sms, whatsapp, pensieri, tweet, dediche, dichiarazioni, rimproveri e domande a Pier Paolo Pasolini. E sono solo musica.

Solo pianoforte. Cento preghiere a cento anni dalla sua nascita perché tutte e tutti vorremmo che non fosse mai morto".

Intanto oggi, quindi come anticipazione radiofonica, la musica di Guidi dedicata a Pasolini accompagna dal vivo a partire dalle ore 15 la puntata speciale di "Fahrenheit" (Rai Radio3) dedicata ai 100 anni dalla nascita di Pasolini, in diretta dalla sala M, con ospiti come Walter Siti, Elisabetta Benassi, Elio Pecora, Renzo Paris, Dacia Maraini, Emanuele Trevi e Carla Benedetti.

