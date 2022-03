Dall'azienda agraria Viola migliore olio Dop dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - Il Concorso regionale per le eccellenze olearie, voluto e organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria, ha premiato i migliori oli Dop Umbria ed ha selezionato gli oli che prenderanno parte alla 30/a edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario.

Hanno partecipato alla 23/a edizione dell'"Oro Verde" 26 etichette di olio prodotto in Umbria, di cui 16 a Denominazione di origine protetta Umbria e dieci extravergini.

Il concorso l'"Oro Verde dell'Umbria" prevede esami organolettici e analisi sensoriali, affidati a una giuria regionale composta da 16 assaggiatori, riconosciuti esperti di olio di oliva, guidati dal Capo panel Angela Canale e coordinati da Giulio Scatolini.

"L'Oro Verde è il patto che abbiamo stretto con il nostro mondo olivicolo, per la valorizzazione di un prodotto straordinario, d'eccellenza - ha detto il Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e del comitato promotore dell'Oro Verde, Giorgio Mencaroni. "Olio straordinario, frutto di un ambiente vocato da millenni alla coltivazione dell'ulivo.

Solo in Umbria - ha ricordato il presidente Mencaroni - vegetano e producono 38 cultivar diverse, in Italia oltre 400 in produzione, quando, per dirne una, in Spagna, primo produttore di olio al mondo, se ne contano soltanto 16".

Nel corso della mattinata sono stati forniti i dati della campagna olearia 2021-2022: in Umbria la produzione si è attestata su 39.600 quintali di olio, contro i 65.000 dello scorso anno, con 275.000 quintali di olive, mentre nell'anno precedente i quintali erano 570.723.

I dati aggiornati a fine febbraio 2022 della produzione Dop Umbria sono di oltre 265.000 litri di olio certificato (fonte Parco Tecnologico 3A).

Per la sezione Olio Dop Umbria, primo premio all'azienda agraria Viola di Sant'Eraclio con l'etichetta Colleruita. Seconda l'azienda CM srl di Agello/Magione, con l'etichetta CM Centumbrie, terza l'azienda agraria Marfuga di Campello sul Clitunno con l'Etichetta Marfuga Umbria Riserva. (ANSA).