Bimba di Perugia dona agli ucraini un orsacchiotto di peluche

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - Tiene in mano un orso di peluche bianco che abbraccia un grande cuore rosa, Padre Vasyl Hushuvatyy, cappellano della comunità cattolica ucraina di rito bizantino a Perugia. A consegnarglielo qualche giorno fa, accompagnata dalla madre, è stata Teresa, una bambina di Perugia che lo ha pregato di consegnarlo 'ai bambini della guerra'.

Insieme all'orso una lettera, scritta in un foglio a quadretti strappato in un quaderno di scuola e dove compare un piccolo cuore blu e giallo, i colori della bandiera ucraina. "Ciao bambini - scrive Teresa - io non so chi siete voi ma volevo regalarvi questo pupazzo da stringere forte forte quando avrete paura. Così saprete che anche se non sono lì con voi e non vi posso abbracciare io vi sono molto vicina. Spero che questo pupazzo vi sarà utile".

Padre Vasyl Hushuvatyy da giorni, dalle nove di mattina fino la sera a mezzanotte, sta raccogliendo medicinali, farmaci, beni di prima necessità, capi di abbigliamento, coperte, da consegnare nel Paese devastato dalla guerra, nella chiesa Madonna delle Grazie, a Perugia.

"Le notizie che ci arrivano - ha spiegato padre Vasyl - sono molto brutte ancora più brutte di quello che vediamo noi al telegiornale. Scappano tantissime mamme con i bambini. A Perugia ne sono già arrivate una cinquantina: donne incinte, donne con bambini piccoli di sette mesi, un anno, due. Stiamo cercando ora di dare loro un alloggio". (ANSA).