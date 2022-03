Secondo giorno risalita attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Secondo giorno consecutivo di risalita degli attualmente positivi al Covid in Umbria, dell'1,8 per cento. Sono 9.269 al 3 marzo, 161 in più. In lieve risalita anche i ricoverati negli ospedali, 152, quattro in più, sei dei quali nelle terapie intensive, erano cinque mercoledì.

In base ai dati della Regione nell'ultimo giorno non sono state registrate altre vittime, mentre i nuovi positivi sono stati 935 e i guariti 774.

Sono stati analizzati 1.812 tamponi e 6.490 test antigenici, con un tasso di positività pari a 11,2 per cento (11,37 il giorno precedente). (ANSA).