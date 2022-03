Nuovo volo per unire Perugia e Vienna

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Un nuovo collegamento aereo unirà dal primo luglio Perugia e Vienna, due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. "Per la prima volta nella storia ci sarà un volo diretto tra l'Umbria e la capitale austriaca" ha annunciato la responsabile marketing dell'Ente per il turismo di Vienna, Ingrid Frizberg, durante un'iniziativa promozionale che si è svolta al Frantoio Centumbrie di Agello.

Tra i presenti, oltre a stampa, tour operator e agenzie di viaggio, anche il direttore dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi Umberto Solimeno che ha manifestato la soddisfazione per la partenza di questa nuova rotta operata da Ryanair attraverso la quale sarà possibile raggiungere Vienna dal capoluogo umbro e poi rientrare.

Il decollo, secondo quanto già comunicato dalla compagnia e dallo scalo umbro, era previsto per la fine di marzo, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'orario estivo, poi spostato ad inizio giugno. Ora è arrivata quindi la nuova data, accolta con soddisfazione dall'Ente WienTourismus. "Dobbiamo andare avanti e pensare positivo, nonostante il momento ancora di pandemia e ora di guerra", è stato detto nel corso dell'incontro.

WienTourismus ha sottolineato come Vienna sia "una città tutta da scoprire e pronta a ripartire regalando vitalità e mille nuove sfaccettature". "E' la prima volta che WienTourismus investe sull'Umbria - ha detto Frizberg - e crediamo che la posizione strategica dell'hub di Perugia possa essere vincente per le strategie turistiche della destinazione. L'Umbria è un mercato che ci interessa molto perché posizionata al centro dell'Italia. Partire da Perugia vuol dire avere una facilitazione in termini di raggiungibilità per circa 2 milioni di potenziali turisti, umbri ma anche dei territori confinanti che fino ad allora non avevano scelta se non quella di partire per esempio da Roma". (ANSA).